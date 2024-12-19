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В Омске известного режиссера не пустили в самолет из-за опьянения

Евгения Сологалова отстранили от полета.
Источник: Комсомольская правда

В Омском аэропорту не пустили на борт самолета актера и режиссера Евгения Сологалова. В Москву он должен был лететь самолетом авиакомпании «Победа», но представители перевозчика не пустили Сологалова на борт.

Как сообщает телеграм-канал «112», инцидент произошел из-за того, что Сологалов якобы был пьян. Официального комментария по поводу случившегося пока нет.

Последние проекты Сологалова, по которым он известен зретелю: «Штрафбат», «Глухарь» и «Балабол», в них он снялся как артист. Как режиссер ставил спектакли по классическим произведениям.