В Омске известного режиссера не пустили в самолет из-за опьянения

В Омском аэропорту не пустили на борт самолета актера и режиссера Евгения Сологалова. В Москву он должен был лететь самолетом авиакомпании «Победа», но представители перевозчика не пустили Сологалова на борт.
Как сообщает телеграм-канал «112», инцидент произошел из-за того, что Сологалов якобы был пьян. Официального комментария по поводу случившегося пока нет.
Последние проекты Сологалова, по которым он известен зретелю: «Штрафбат», «Глухарь» и «Балабол», в них он снялся как артист. Как режиссер ставил спектакли по классическим произведениям.