ТАСС: пуск реакторов «Адмирала Нахимова» назначен на третью декаду декабря

Пуск двух реакторов тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» намечен на третью декаду декабря текущего года, сообщает ТАСС.
Об этом агентству рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Физический пуск двух атомных реакторов “Адмирала Нахимова” планируется провести до завершения текущего года. До этого должна завершиться операция по размагничиванию корпуса крейсера без его выхода в море», — сказал он.
Крейсер «Адмирал Нахимов» находится в ремонте с 1999 года. В результате модернизации усилена ударная мощи крейсера. В частности, он будет нести десять универсальных корабельных «стрельбовых комплексов» на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс».
Гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко подчеркнул, что корабль может выполнять боевые задачи в любой точке Мирового океана в любых погодных и климатических условиях. После передачи флоту крейсер прослужит не менее 30 лет.
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