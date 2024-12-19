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В Красноярске снова действует режим «черного неба»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом сообщили в минэкологии края.

Источник: НИА Красноярск

Режим неблагоприятных метеорологических условий, по данным Среднесибирского УГМС, продлится с 15:00 18 декабря до 19:00 20 декабря.

Первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк: «Через платформу НМУ мы заранее предупредили предприятия о возможном введении режима и оповестили о необходимости приступить к снижению выбросов. Работу по так называемому предНМУ мы ведем по поручению Губернатора Красноярского края. Снижение выбросов еще до наступления штиля позволяет сократить количество загрязняющих частиц в приземном слое атмосферы».

Красноярцы могут сообщить об источниках загрязнения, неприятном запахе или любых других нарушениях природоохранного законодательства по телефону 8−800−20−11−116.

экология