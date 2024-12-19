В Красноярске снова действует режим «черного неба»

Режим неблагоприятных метеорологических условий, по данным Среднесибирского УГМС, продлится с 15:00 18 декабря до 19:00 20 декабря.
Первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк: «Через платформу НМУ мы заранее предупредили предприятия о возможном введении режима и оповестили о необходимости приступить к снижению выбросов. Работу по так называемому предНМУ мы ведем по поручению Губернатора Красноярского края. Снижение выбросов еще до наступления штиля позволяет сократить количество загрязняющих частиц в приземном слое атмосферы».
Красноярцы могут сообщить об источниках загрязнения, неприятном запахе или любых других нарушениях природоохранного законодательства по телефону 8−800−20−11−116.