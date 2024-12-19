В Новошахтинске после атаки БПЛА загорелся завод нефтепродуктов

В результате атаки беспилотников в Ростовской области на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание. Об этом около 3:00 в четверг, 19 декабря, в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Сейчас на место пожара выехали аварийно-спасательные подразделения.
— Информация о пострадавших уточняется, — написал он.
Ранее Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении семи БПЛА над Ростовской областью. Шесть из них были сбиты в Таганроге и один в Батайске. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет.