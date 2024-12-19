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В Новошахтинске после атаки БПЛА загорелся завод нефтепродуктов

Возгорание на заводе нефтепродуктов произошло в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки беспилотников в Ростовской области на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание. Об этом около 3:00 в четверг, 19 декабря, в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Сейчас на место пожара выехали аварийно-спасательные подразделения.

— Информация о пострадавших уточняется, — написал он.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении семи БПЛА над Ростовской областью. Шесть из них были сбиты в Таганроге и один в Батайске. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет.