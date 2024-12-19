В Пермь 19 декабря приедет «Новогодний грузовик» с Дедом Морозом

Пермь 19 декабря станет одной из остановок «Новогоднего грузовика» с Дедом Морозом. Всероссийская социальная акция объединения «Водители России» охватит несколько регионов страны.
Она позволит создать праздник и новогоднее настроение для детей и молодежи страны силами водительского сообщества.
«Яркий, украшенный огоньками большегруз с Дедом Морозом за рулем доставит подарки и приятные гостинцы ребятам из детских домов, детям малоимущих семей и семьям ветеранов СВО», — рассказали организаторы акции.
Еще одной целью «Новогоднего грузовика» является привлечение новых кадров в транспортную отрасль, а также укрепление корпоративного духа сотрудников и предприятий.
В администрации Перми пояснили, «Новогодний грузовик» встанет на парковку ТЦ «Спешилов» в 18:30. Все желающие смогут посидеть в кабине праздничного большегруза с Дедом Морозом, принять участие в новогодней программе с конкурсами и фокусами.