В Пермь 19 декабря приедет «Новогодний грузовик» с Дедом Морозом

В администрации Перми пояснили, «Новогодний грузовик» встанет на парковку ТЦ «Спешилов» в 18:30. Все желающие смогут посидеть в кабине праздничного большегруза с Дедом Морозом, принять участие в новогодней программе с конкурсами и фокусами.