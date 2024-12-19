Лес, двор и подвалы тонут в фекалиях из-за проблемной стройки во Владивостоке — соцсети

Отмечается также, что на этом участке летом 2024 года было начато строительство некоего парка: когда стали вырубать деревья, то местные жители спросили рабочих, ради чего идёт вырубка, и получили ответ, что застройщик якобы планирует здесь общественное пространство. Местная жительница подчёркивает: на момент проведения работ на территории не было ни паспорта объекта, ни ограждений, никакой информации о работах. Являются ли правдой слова рабочего, узнать сейчас не представляется возможным. Сейчас стройплощадка брошена, рабочие оставили строительный мусор и залили бетоном один из колодцев. Ещё один магистральный колодец якобы был повреждён строителями компании «Самолёт». По мнению жителей, повреждение магистральных колодцев и провоцирует многочисленные засоры и течи. Последнюю течь зафиксировали вечером 19 декабря, фекалии хлынули на придомовую территорию в районе девятого подъезда дома № 57 по улице Нейбута.