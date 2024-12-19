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В России входит в моду «Омская дискотека»

Тренд запустила московский блогер Алеся Казанцева.

Источник: Комсомольская правда

В России набирают популярность так называемые «Омские дискотеки». Тренд запустила московский блогер Алеся Казанцева. Она уже организовала несколько таких дискотек в Москве. В планах — провести их в Питере и других регионах России.

Главное отличие этих дискотек — музыка 80−90-х и непосредственная атмосфера. Впервые на такое мероприятие Алеся попала в Омске. После своего стендап-концерта она случайно проходила мимо бара и услышала Юрия Антонова, под которого народ зажигал в зале.

Алеся настолько вдохновилась, что для организации «Омских дискотек» пригласила в Москву того самого диджея из омского бара.

«Омская дискотека» — это не про танцы, это про живое. Пойти и почувствовать себя счастливой. Завтра рабочий день, детей в школу вести, но ты пляшешь до потолка и чувствуешь, что опять живая", — рассказала Алеся порталу Ngs55.