В России входит в моду «Омская дискотека»

В России набирают популярность так называемые «Омские дискотеки». Тренд запустила московский блогер Алеся Казанцева. Она уже организовала несколько таких дискотек в Москве. В планах — провести их в Питере и других регионах России.
Главное отличие этих дискотек — музыка 80−90-х и непосредственная атмосфера. Впервые на такое мероприятие Алеся попала в Омске. После своего стендап-концерта она случайно проходила мимо бара и услышала Юрия Антонова, под которого народ зажигал в зале.
Алеся настолько вдохновилась, что для организации «Омских дискотек» пригласила в Москву того самого диджея из омского бара.
«Омская дискотека» — это не про танцы, это про живое. Пойти и почувствовать себя счастливой. Завтра рабочий день, детей в школу вести, но ты пляшешь до потолка и чувствуешь, что опять живая", — рассказала Алеся порталу Ngs55.