В России входит в моду «Омская дискотека»

«Омская дискотека» — это не про танцы, это про живое. Пойти и почувствовать себя счастливой. Завтра рабочий день, детей в школу вести, но ты пляшешь до потолка и чувствуешь, что опять живая", — рассказала Алеся порталу Ngs55.