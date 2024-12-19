Диетолог Стародубова: на новогодний стол нужно поставить фрукты и ягоды

Новогодний стол можно сделать легким, полезным и здоровым. Советы в беседе с РИА Новости озвучила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
По ее словам, для этого нужно минимизировать количество жирных продуктов. Также на стол нужно поставить фрукты, ягоды и диетические блюда.
«Обратите внимание на различные по форме, цвету и вкусу овощи, фрукты, ягоды и зелень — они не только сделают праздничное меню более легким и полезным, но и украсят стол», — указала Стародубова.
Из горячего лучше выбрать кролика, курицу, индейку или рыбу. Приготовить блюда можно в духовке при добавлении пряных трав, лимона, орехов, ягод и сухофруктов. Для заправки лучше использовать оливковое масло.
Также стоит отказаться от большого числа алкоголя — он обладает высокой калорийностью. Кроме того, он усиливает аппетит, что может привести к перееданию.
Если же в новогоднюю ночь все-таки случилось переедание, то не стоит паниковать и садиться на строгие диеты. Будет достаточно просто вернуться к здоровому питанию.
Ранее сообщалось, что типично новогодние фрукты — мандарины — не рекомендуется употреблять людям, у которых есть аллергия на какие-либо вещества, содержащиеся в этом продукте. Также их лучше не есть тем, у кого имеются генетические мутации по усвоению различных углеводов.