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Диетолог Стародубова: на новогодний стол нужно поставить фрукты и ягоды

Жирные продукты и блюда лучше заменить на здоровую пищу.

Новогодний стол можно сделать легким, полезным и здоровым. Советы в беседе с РИА Новости озвучила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По ее словам, для этого нужно минимизировать количество жирных продуктов. Также на стол нужно поставить фрукты, ягоды и диетические блюда.

«Обратите внимание на различные по форме, цвету и вкусу овощи, фрукты, ягоды и зелень — они не только сделают праздничное меню более легким и полезным, но и украсят стол», — указала Стародубова.

Из горячего лучше выбрать кролика, курицу, индейку или рыбу. Приготовить блюда можно в духовке при добавлении пряных трав, лимона, орехов, ягод и сухофруктов. Для заправки лучше использовать оливковое масло.

Также стоит отказаться от большого числа алкоголя — он обладает высокой калорийностью. Кроме того, он усиливает аппетит, что может привести к перееданию.

Если же в новогоднюю ночь все-таки случилось переедание, то не стоит паниковать и садиться на строгие диеты. Будет достаточно просто вернуться к здоровому питанию.

Ранее сообщалось, что типично новогодние фрукты — мандарины — не рекомендуется употреблять людям, у которых есть аллергия на какие-либо вещества, содержащиеся в этом продукте. Также их лучше не есть тем, у кого имеются генетические мутации по усвоению различных углеводов.

здоровье