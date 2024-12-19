Диетолог Стародубова: на новогодний стол нужно поставить фрукты и ягоды

Ранее сообщалось, что типично новогодние фрукты — мандарины — не рекомендуется употреблять людям, у которых есть аллергия на какие-либо вещества, содержащиеся в этом продукте. Также их лучше не есть тем, у кого имеются генетические мутации по усвоению различных углеводов.