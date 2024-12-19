За год во Владивостоке появилось более 11 тысяч многолетних растений

Перед зимним периодом была проведена работа по высадке 41 тысячи луковиц тюльпанов, чтобы они радовали своей красотой жителей и гостей Владивостока уже весной следующего года. Известно, что цветочные композиции появятся на улицах Светланской, Спортивной, Калинина, Лермонтова, проспекте 100-летия Владивостока, Партизанском проспекте и по другим адресам.