За год во Владивостоке появилось более 11 тысяч многолетних растений

Работы выполняет муниципальное учреждение «Зелёный Владивосток». Помимо деревьев, в этом году было высажено и 10 тысяч кустарников (и хвойные, и лиственные породы), многолетних цветов и лиан. Среди видового разнообразия растений, украсивших улицы Владивостока — рододендроны, спиреи, сирени, гортензии, форзиция, пихты, клёны, сосны, ясени маньчжурские, липы мелколистные, яблони, абрикосы и множество других растений.
«Все деревья и кустарники подбираются с учётом особенностей территории. Специалисты уделяют внимание освещённости, ветровой нагрузке и влажности почвы, а также учитывают близость к дороге и коммуникациям», — подчеркнули сотрудники МКУ «Зелёный Владивосток».
Перед зимним периодом была проведена работа по высадке 41 тысячи луковиц тюльпанов, чтобы они радовали своей красотой жителей и гостей Владивостока уже весной следующего года. Известно, что цветочные композиции появятся на улицах Светланской, Спортивной, Калинина, Лермонтова, проспекте 100-летия Владивостока, Партизанском проспекте и по другим адресам.
Помимо этого, ведётся работа по проведению формовочной, омолаживающей и санитарной обрезке деревьев, а также спилу сухих и перестойных деревьев. Всего была проведена обрезка 5597 деревьев, а вырублено 2145 сухих и опасных. Такая работа проводится для улучшения экологической обстановки и придания эстетического вида зелёным насаждениям.