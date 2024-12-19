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За год во Владивостоке появилось более 11 тысяч многолетних растений

Работа по озеленению городских территорий активно проводится в столице Приморья. За 2024 год во Владивостоке было высажено 11328 деревьев и кустарников, в том числе 781 хвойное и 356 лиственных деревьев, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Работы выполняет муниципальное учреждение «Зелёный Владивосток». Помимо деревьев, в этом году было высажено и 10 тысяч кустарников (и хвойные, и лиственные породы), многолетних цветов и лиан. Среди видового разнообразия растений, украсивших улицы Владивостока — рододендроны, спиреи, сирени, гортензии, форзиция, пихты, клёны, сосны, ясени маньчжурские, липы мелколистные, яблони, абрикосы и множество других растений.

«Все деревья и кустарники подбираются с учётом особенностей территории. Специалисты уделяют внимание освещённости, ветровой нагрузке и влажности почвы, а также учитывают близость к дороге и коммуникациям», — подчеркнули сотрудники МКУ «Зелёный Владивосток».

Перед зимним периодом была проведена работа по высадке 41 тысячи луковиц тюльпанов, чтобы они радовали своей красотой жителей и гостей Владивостока уже весной следующего года. Известно, что цветочные композиции появятся на улицах Светланской, Спортивной, Калинина, Лермонтова, проспекте 100-летия Владивостока, Партизанском проспекте и по другим адресам.

Помимо этого, ведётся работа по проведению формовочной, омолаживающей и санитарной обрезке деревьев, а также спилу сухих и перестойных деревьев. Всего была проведена обрезка 5597 деревьев, а вырублено 2145 сухих и опасных. Такая работа проводится для улучшения экологической обстановки и придания эстетического вида зелёным насаждениям.

экология