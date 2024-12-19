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К концу недели в Башкирии ожидается похолодание

Местами будет идти небольшой снег.

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +14°
Источник: AP 2024

В Башкирии к концу недели синоптики Башгидромета прогнозируют похолодание до −23°.

Сегодня, 19 декабря, днем местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит −4, −9°.

В пятницу, 20 декабря, характер погоды не изменится. Местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до −11, −16°, при прояснениях будет −21°. Днем столбик термометра поднимется до −6, −11°.

В субботу, 21 декабря, небольшой снег прогнозируется ночью и днем, когда он перейдет в мокрый. В некоторых районах республики прогнозируют гололед, на дорогах снежный накат и гололедицу. Температура воздуха ночью составит −13, −18°, при прояснениях будет до −23. Днем потеплеет до −2, −7°.