К концу недели в Башкирии ожидается похолодание

В субботу, 21 декабря, небольшой снег прогнозируется ночью и днем, когда он перейдет в мокрый. В некоторых районах республики прогнозируют гололед, на дорогах снежный накат и гололедицу. Температура воздуха ночью составит −13, −18°, при прояснениях будет до −23. Днем потеплеет до −2, −7°.