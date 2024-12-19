К концу недели в Башкирии ожидается похолодание

В Башкирии к концу недели синоптики Башгидромета прогнозируют похолодание до −23°.
Сегодня, 19 декабря, днем местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит −4, −9°.
В пятницу, 20 декабря, характер погоды не изменится. Местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до −11, −16°, при прояснениях будет −21°. Днем столбик термометра поднимется до −6, −11°.
В субботу, 21 декабря, небольшой снег прогнозируется ночью и днем, когда он перейдет в мокрый. В некоторых районах республики прогнозируют гололед, на дорогах снежный накат и гололедицу. Температура воздуха ночью составит −13, −18°, при прояснениях будет до −23. Днем потеплеет до −2, −7°.