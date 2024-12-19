Учёные обнаружили одну из древнейших спящих сверхмассивных чёрных дыр

Учёные из Кембриджского университета, применяя мощный американский телескоп «Джеймс Уэбб», сделали захватывающее открытие — они обнаружили одну из древнейших известных сверхмассивных чёрных дыр, масса которой составляет впечатляющие 40% от массы её собственной галактики. Эта сенсационная находка описана в журнале Nature.
В публикации подчеркивается, что соотношение массы данной чёрной дыры к массе галактики примерно в тысячу раз превосходит обычные показатели, и достигает около 40%.
Эта древняя чёрная дыра, расположенная в галактике с обозначением GN-1001830, привлекает внимание своей необычной массой — около 400 миллионов солнечных масс, как утверждается в исследовании Кембриджского университета.
По данным учёных, формирование этой чёрной дыры произошло уже через 800 миллионов лет после формирования Вселенной в результате Большого взрыва. С учётом того, что возраст Вселенной составляет примерно 13,8 миллиарда лет, можно сказать, что данная чёрная дыра является одной из самых ранних известных на сегодняшний день.
Хотя это небесное тело поглощает окружающую материю со скоростью, которая в 100 раз меньше её предельного потенциала, оно классифицируется как «спящая» чёрная дыра. Это, в свою очередь, делает её менее яркой и сложнее обнаружимой. Исследователи выдвигают гипотезу, что такое состояние «сна» у черных дыр наступает после периодов стремительного роста.
Ранее международная группа исследователей обнаружила двойную звезду неподалёку от сверхмассивной чёрной дыры Стрелец A*, расположенной в центре Млечного пути. Специалисты подчеркнули, что речь идёт о первом случае, когда «звёздная пара была обнаружена вблизи сверхмассивной чёрной дыры».