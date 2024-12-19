Учёные обнаружили одну из древнейших спящих сверхмассивных чёрных дыр

Хотя это небесное тело поглощает окружающую материю со скоростью, которая в 100 раз меньше её предельного потенциала, оно классифицируется как «спящая» чёрная дыра. Это, в свою очередь, делает её менее яркой и сложнее обнаружимой. Исследователи выдвигают гипотезу, что такое состояние «сна» у черных дыр наступает после периодов стремительного роста.