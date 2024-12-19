В Екатеринбургском суворовском училище появился класс БПЛА

Об этом сообщает пресс-служба полпредства в УрФО. Полпред пообщался с педагогами и суворовцами, а также принял участие в открытии класса, предназначенного для обучения работе с БПЛА.
Новая аудитория, в которой суворовцы будут изучать основы программирования и управления беспилотными летательными аппаратами Класса беспилотных летательных аппаратов, оснащена при личной поддержке полпреда и общественных организаций Донбасса.
Как отметил полпред, на сегодняшний день БПЛА сегодня играют важнейшую роль на поле боя. Однако их сфера их применения будет активно расширяться в сторону гражданских задач. «Уверен, что полученные здесь навыки пригодятся вам в будущем, даже если вы не свяжете свою жизнь с военной профессией. Уже сегодня БПЛА используются в самых разных отраслях экономики. В дальнейшем этот тренд будет лишь укрепляться», — подчеркнул полпред.
Отметим, что с целью развития данных компетенций в Донецке был основан Республиканский центр беспилотных систем имени сына полпреда — Героя России Владимира Жоги, который являлся сторонником использования беспилотных систем. Екатеринбургские суворовцы поблагодарили полпреда за помощь в оснащении новой аудитории, предложив присвоить классу имя Владимира Жоги.
Также полпред принял участие в церемонии памятных барельефов двум выпускникам Екатеринбургского суворовского училища, удостоенным звания Герой России — Сергею Мильчакову и Максиму Рыбакову (посмертно).
Как ранее сообщалось, полномочный представитель Президента Артём Жога официально открыл фотовыставку «Аллея Героев», проходящую в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС при Президенте России. Выставка стала первым мероприятием Года Героев России, объявленном в уральском филиале Академии.