В Екатеринбургском суворовском училище появился класс БПЛА

Как отметил полпред, на сегодняшний день БПЛА сегодня играют важнейшую роль на поле боя. Однако их сфера их применения будет активно расширяться в сторону гражданских задач. «Уверен, что полученные здесь навыки пригодятся вам в будущем, даже если вы не свяжете свою жизнь с военной профессией. Уже сегодня БПЛА используются в самых разных отраслях экономики. В дальнейшем этот тренд будет лишь укрепляться», — подчеркнул полпред.