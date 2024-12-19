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Екатеринбургские дети полностью обеспечены местами в детсадах

Ход реализации «дорожной карты» по демографическому развитию Екатеринбурга начиная с 2022 года и заканчивая первым полугодием 2024 рассмотрели члены постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению городской Думы.

Источник: Freepik

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным заместителя директора Департамента социальной политики Администрации города Ирины Дмитриевой, в прошлом году в Екатеринбурге родилось порядка около 16 000 детей. А в этом году за первые полгода — 7 742 ребенка.

Как ранее сообщалось, в ноябре администрация Екатеринбурга приглашает родителей дошкольников принять участие в опросе, высказав свое мнение относительно дошкольных образовательных учреждений города.

Цель исследования — сформировать представления об уровне удовлетворенности екатеринбуржцев работой городских детских садов сразу по нескольким критериям — от качества питания до уровня развивающих занятий.