Екатеринбургские дети полностью обеспечены местами в детсадах

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По данным заместителя директора Департамента социальной политики Администрации города Ирины Дмитриевой, в прошлом году в Екатеринбурге родилось порядка около 16 000 детей. А в этом году за первые полгода — 7 742 ребенка.
Как ранее сообщалось, в ноябре администрация Екатеринбурга приглашает родителей дошкольников принять участие в опросе, высказав свое мнение относительно дошкольных образовательных учреждений города.
Цель исследования — сформировать представления об уровне удовлетворенности екатеринбуржцев работой городских детских садов сразу по нескольким критериям — от качества питания до уровня развивающих занятий.