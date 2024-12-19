Экспертиза подтвердила рак у подсудимого экс-премьера Красноярского края

Экспертиза подтвердила рак 4-й стадии у подсудимого экс-премьера Красноярского края Юрия Лапшина. Однако заболевание не станет препятствием для реального наказания, об этом 19 декабря сообщили в прокуратуре.
Экспертизу огласили в Центральном районном суде Красноярска во время нового слушания по уголовному делу Юрия Лапшина. Напомним, его обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве красноярского метро.
Экспертиза показала, что у Юрия Лапшина действительно выявлен рак 4-й стадии, поэтому нуждается в наблюдении врачей. Однако его, согласно заключению экспертов, можно обеспечить и в колонии. Следующее заседание суда по делу экс-премьера состоится на 16 января.
Напомним, по данным СК, в 2019 году Юрий Лапшин достоверно знал, что компания Олега Митволя «КрасноярскТИСИЗ» не выполнила все необходимые работы по проекту красноярского метро, однако всё равно дал указание министру транспорта Константину Димитрову одобрить акт приёмки. Сам документ подписывал Константин Мандров.
Благодаря этому компания Митволя незаконно получила более 740 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокуратура запросила для Юрия Лапшина шесть лет лишения свободы.