Экспертиза подтвердила рак у подсудимого экс-премьера Красноярского края

Экспертиза показала, что у Юрия Лапшина действительно выявлен рак 4-й стадии, поэтому нуждается в наблюдении врачей. Однако его, согласно заключению экспертов, можно обеспечить и в колонии. Следующее заседание суда по делу экс-премьера состоится на 16 января.