Сотрудники ДПС помогли замерзшему дальнобойщику на трассе в Куйтунском районе

В течение некоторого времени водитель самостоятельно пытался с помощью подручных средств вызволить машину из снежного плена, однако это не принесло положительных результатов. Уже к замерзшему мужчине, который не оставлял попыток откопать транспорт, подъехал начальник Госавтоинспекции майор полиции Иван Кременский и вместе с инспекторами ДПС Марком Стогнием и Николаем Ивановым помогли дальнобойщику вытащить большегруз с помощью спецтехники.