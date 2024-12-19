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Сотрудники ДПС помогли замерзшему дальнобойщику на трассе в Куйтунском районе

Водитель фуры съехал в кювет и оказался в снежной ловушке.

Источник: ГУ МВД

Дальнобойщик поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» за помощь, оказанную в трудной дорожной ситуации. 18 декабря водитель автомобиля «Volvo» с полуприцепом, следуя по автодороге Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе, не справился с управлением, фура съехала в кювет. Продолжить путь дальше не представилось возможным, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

В течение некоторого времени водитель самостоятельно пытался с помощью подручных средств вызволить машину из снежного плена, однако это не принесло положительных результатов. Уже к замерзшему мужчине, который не оставлял попыток откопать транспорт, подъехал начальник Госавтоинспекции майор полиции Иван Кременский и вместе с инспекторами ДПС Марком Стогнием и Николаем Ивановым помогли дальнобойщику вытащить большегруз с помощью спецтехники.

Иркутянин горячо поблагодарил дорожных полицейских и продолжил свой маршрут, пообещав быть осторожнее и внимательнее в процессе движения.

ГИБДД