Сотрудники ДПС помогли замерзшему дальнобойщику на трассе в Куйтунском районе

Дальнобойщик поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» за помощь, оказанную в трудной дорожной ситуации. 18 декабря водитель автомобиля «Volvo» с полуприцепом, следуя по автодороге Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе, не справился с управлением, фура съехала в кювет. Продолжить путь дальше не представилось возможным, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
В течение некоторого времени водитель самостоятельно пытался с помощью подручных средств вызволить машину из снежного плена, однако это не принесло положительных результатов. Уже к замерзшему мужчине, который не оставлял попыток откопать транспорт, подъехал начальник Госавтоинспекции майор полиции Иван Кременский и вместе с инспекторами ДПС Марком Стогнием и Николаем Ивановым помогли дальнобойщику вытащить большегруз с помощью спецтехники.
Иркутянин горячо поблагодарил дорожных полицейских и продолжил свой маршрут, пообещав быть осторожнее и внимательнее в процессе движения.