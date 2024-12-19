Черная Луна появится в небе над Башкирией в последний день уходящего года.

Чёрной Луной называют ещё третье новолуние в астрономическом сезоне. Каждый сезон длится три месяца и обычно в сезоне бывает три новолуния — по одному в каждом месяце. Но иногда бывает и четыре, и вот третье из них тоже называют Чёрной Луной. Этот термин используют и тогда, когда в течение всего месяца не случается ни одного новолуния. Это бывает в феврале, так как продолжительность этого месяца (28 дней) меньше синодического месяца (29,5 дней).