Черная Луна появится в небе над Башкирией в последний день уходящего года.

31 декабря в 03.26 по уфимскому времени будет второе в этом месяце новолуние — первое было 1 декабря.
«С чьей-то лёгкой руки второе новолуние в календарном месяце стали называть Чёрной Луной, по аналогии с Голубой Луной — вторым полнолунием в месяце. Черная Луна — это промежуток времени между двумя новолуниями — он составляет 29,5 дней (синодический месяц). И если новолуние приходится на первое число месяца (например, 1 декабря), то в конце месяца, через 29,5 дней, может произойти второе новолуние (31 декабря) — вот его и называют Чёрной Луной. Это, конечно, не астрономический термин», — объяснили в уфимском городском планетарии.
Чёрной Луной называют ещё третье новолуние в астрономическом сезоне. Каждый сезон длится три месяца и обычно в сезоне бывает три новолуния — по одному в каждом месяце. Но иногда бывает и четыре, и вот третье из них тоже называют Чёрной Луной. Этот термин используют и тогда, когда в течение всего месяца не случается ни одного новолуния. Это бывает в феврале, так как продолжительность этого месяца (28 дней) меньше синодического месяца (29,5 дней).
Во время новолуния Луна находится между Землей и Солнцем (в соединении с Солнцем) и не видна, поскольку обращенная к Земле сторона Луны не освещена Солнцем, да к тому же Луна прячется в солнечных лучах.
«Единственно, когда мы можем увидеть Луну в новолуние — это во время солнечного затмения, когда темный (чёрный) диск Луны заслоняет собой Солнце», — отметили в планетарии.