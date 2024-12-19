Проезд в омском автобусе подорожает до 45 рублей

В Омске собираются поднять цену на проезд в автобусе маршрута № 47Н. До 45 рублей она подскочит с 25 декабря. Соответствующее объявление в салоне общественного транспорта сфотографировал и передал редакции «Нового Омска» очевидец.
По «Омке» цена проезда для студентов и пенсионеров составит 40 рублей, для школьников цена проезда останется неизменной — 35 рублей.
Тариф на автобусный маршрут № 47Н является нерегулируемым, его обслуживает частный перевозчик Фазыл Залялитдинов. В департаменте транспорта информацию о повышении стоимости проезда пока не прокомментировали.