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После резкого потепления в Башкирии вновь ударят морозы

Столбики термометров упадут до −21 градуса.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирию идет похолодание. После обильных осадков, почти плюсовой температуры и активного таяние снега в республике ударят морозы. Это следует из прогноза, предоставленного синоптиками Башгидрометцентра.

Так, в четверг, 20 декабря, местами еще пройдет снег, но уже не такой обильный. Температура воздуха ночью упадет до −11,-16°, при прояснениях до −21°, днем поднимется до −6,-11°.

В конце рабочей недели станет еще холоднее. К небольшому снегопаду прибавится ухудшение дорожной ситуации (снежные накаты и гололед). Столбики термометров покажут в ночные часы −13,-18°, при прояснениях до −23°, днем −2,-7°.

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