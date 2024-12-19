«Никола Зимний»: церковь 19 декабря отмечает день Николая Угодника

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Православная церковь 19 декабря отмечает день памяти святого Николая Чудотворца, которого называют великим угодником божьим.
Сохранилось много свидетельств о чудесах, которые совершил Николай Угодник. О его небесном покровительстве молятся моряки, путешественники, незамужние девушки. В церковном календаре есть как минимум два больших праздника, связанных с Николаем Угодником — 21 мая (Никола Летний) и 19 декабря (Никола Зимний).
Святитель Николай родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в христианской семье. С самого детства он любил читать Святое писание, посещать храм, впоследствии стал священником. После смерти родителей все доставшееся ему наследство раздал нуждающимся и посвятил себя служению богу. Архипастырство его пришлось на годы гонений на христианство со стороны язычников.
Но и Николай был воинственным в борьбе с язычниками. До нашего времени дошли воспоминания современников Николая Чудотворца о том, как он разрушал капища и боролся с еретиками.
Святитель Николай дожил до глубокой старости. Его нетленные мощи, которые до сих пор источают миро, находятся в Италии в городе Бари. Частицы мощей есть в больших соборах и маленьких церквях по всему миру.
О чем просят Николая
Святой Николай является помощником в самых безнадежных и неразрешимых проблемах, ему молятся в разных жизненных испытаниях.
Святого просят избавить от голода, помочь путешествующим, сберечь домашний скот от падежа.
Также Николая Угодника девушки просят об удачном замужестве. Девушки старались рано утром прийти в Никольский храм и помолиться перед иконой святителя. Кроме того, матери молятся о даровании детям крепкого здоровья и удачи.
Также в народе сохранилось много табу на 19 декабря. Считается, что нельзя шить, вязать, убирать в доме, а также давать деньги в долг.