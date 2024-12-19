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«Никола Зимний»: церковь 19 декабря отмечает день Николая Угодника

Согласно народным традициям, на Николу Зимнего, который отмечается 19 декабря, начинался период сватовства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Православная церковь 19 декабря отмечает день памяти святого Николая Чудотворца, которого называют великим угодником божьим.

Сохранилось много свидетельств о чудесах, которые совершил Николай Угодник. О его небесном покровительстве молятся моряки, путешественники, незамужние девушки. В церковном календаре есть как минимум два больших праздника, связанных с Николаем Угодником — 21 мая (Никола Летний) и 19 декабря (Никола Зимний).

Святитель Николай родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в христианской семье. С самого детства он любил читать Святое писание, посещать храм, впоследствии стал священником. После смерти родителей все доставшееся ему наследство раздал нуждающимся и посвятил себя служению богу. Архипастырство его пришлось на годы гонений на христианство со стороны язычников.

Но и Николай был воинственным в борьбе с язычниками. До нашего времени дошли воспоминания современников Николая Чудотворца о том, как он разрушал капища и боролся с еретиками.

Святитель Николай дожил до глубокой старости. Его нетленные мощи, которые до сих пор источают миро, находятся в Италии в городе Бари. Частицы мощей есть в больших соборах и маленьких церквях по всему миру.

Он является одним из любимых и почитаемых в народе святых, его почитают как православные, так и католики. Как правило, он изображается на иконах как седовласый бородатый мужчина. Но у белорусских старообрядцев есть древняя икона «Никола Отвратный», на которой у святого грозный лик и взор. А название икона получила из-за того, что «Никола Отвратный» своим взором отвращал от молящихся беды.

О чем просят Николая

Святой Николай является помощником в самых безнадежных и неразрешимых проблемах, ему молятся в разных жизненных испытаниях.

Святого просят избавить от голода, помочь путешествующим, сберечь домашний скот от падежа.

Также Николая Угодника девушки просят об удачном замужестве. Девушки старались рано утром прийти в Никольский храм и помолиться перед иконой святителя. Кроме того, матери молятся о даровании детям крепкого здоровья и удачи.

Также в народе сохранилось много табу на 19 декабря. Считается, что нельзя шить, вязать, убирать в доме, а также давать деньги в долг.

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