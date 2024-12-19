«Никола Зимний»: церковь 19 декабря отмечает день Николая Угодника

Сохранилось много свидетельств о чудесах, которые совершил Николай Угодник. О его небесном покровительстве молятся моряки, путешественники, незамужние девушки. В церковном календаре есть как минимум два больших праздника, связанных с Николаем Угодником — 21 мая (Никола Летний) и 19 декабря (Никола Зимний).

Святитель Николай родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в христианской семье. С самого детства он любил читать Святое писание, посещать храм, впоследствии стал священником. После смерти родителей все доставшееся ему наследство раздал нуждающимся и посвятил себя служению богу. Архипастырство его пришлось на годы гонений на христианство со стороны язычников.

Но и Николай был воинственным в борьбе с язычниками. До нашего времени дошли воспоминания современников Николая Чудотворца о том, как он разрушал капища и боролся с еретиками.

Святитель Николай дожил до глубокой старости. Его нетленные мощи, которые до сих пор источают миро, находятся в Италии в городе Бари. Частицы мощей есть в больших соборах и маленьких церквях по всему миру.

Он является одним из любимых и почитаемых в народе святых, его почитают как православные, так и католики. Как правило, он изображается на иконах как седовласый бородатый мужчина. Но у белорусских старообрядцев есть древняя икона «Никола Отвратный», на которой у святого грозный лик и взор. А название икона получила из-за того, что «Никола Отвратный» своим взором отвращал от молящихся беды.