Эксперт заявил, что мазут из потерпевших крушение танкеров можно использовать для обогрева

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Мазут из танкеров, которые потерпели крушение в Керченском проливе, можно использовать в виде топливных брикетов для обогрева, но для этого его нужно смешивать с опилками. Об этом в беседе с ТАСС рассказал доцент кафедры общей и физической химии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, кандидат химических наук Константин Работягов.
«Собранный мазут можно использовать вторично, если его смешать, например, с опилками обычными, древесными, которые выполняют роль наполнителя. Получаются вполне себе неплохие топливные брикеты. Если даже есть загрязнение песком, они будут гореть немного хуже, но использовать можно. В странах Южной Америки, к примеру, применяют шелуху от злаковых культур, формируют брикеты и отапливают дома в сельской местности», — отметил он.
По словам ученого, нужно успеть в кратчайшие сроки собрать нефтепродукты с поверхности моря, пока их не прибило к берегу. Для этого можно использовать специальные сорбенты. «Существуют целые технологии, которые есть и у нас, я уверен. Эффект от применения примерно такой, как муку в воду посыпать, мука начинает в себя воду вбирать. Получается густая субстанция, немного похожая на тесто. Потом это все собирается судами и отправляется на нефтеперерабатывающие заводы. Таким образом можно вернуть практически весь разлитый мазут», — сообщил Работягов.
Он отметил, что холодная вода и низкая температура не позволила растечься топливу в виде тонкого масляного пятна, что затруднило бы не только сбор, но и нанесло бы еще больший ущерб береговой линии и водным биоресурсам.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив, ведутся работы по ликвидации последствий ЧП. Зона проведения работ по сбору мазута на побережье Краснодарского края расширена до 49 км. Патрулирование береговой линии на предмет поиска выбросов мазута проводится на протяженности 70 км.