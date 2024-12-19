Эксперт заявил, что мазут из потерпевших крушение танкеров можно использовать для обогрева

По словам ученого, нужно успеть в кратчайшие сроки собрать нефтепродукты с поверхности моря, пока их не прибило к берегу. Для этого можно использовать специальные сорбенты. «Существуют целые технологии, которые есть и у нас, я уверен. Эффект от применения примерно такой, как муку в воду посыпать, мука начинает в себя воду вбирать. Получается густая субстанция, немного похожая на тесто. Потом это все собирается судами и отправляется на нефтеперерабатывающие заводы. Таким образом можно вернуть практически весь разлитый мазут», — сообщил Работягов.