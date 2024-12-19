С бойцом СВО простятся в Усть-Куте 19 декабря

В Усть-Куте 19 декабря простятся с бойцом СВО Степаном Соболевским. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Степану был 31 год, проводить его в последний путь можно с 12:00 до 12:30 в ритуальном зале, — уточнили в пресс-службе администрации.
Мужчина погиб «за ленточкой» еще 26 сентября 2024 во время выполнения боевого задания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Михаил Гладких из Слюдянки героически погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания. Он родился в Хабаровске, в Слюдянку переехал вместе с родителями, когда пошел в школу. Увлекался спортом, любил природу, часто ходил в походы по Байкалу и тайге. Создал крепкую семью, у него родилась дочка.