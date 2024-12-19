С бойцом СВО простятся в Усть-Куте 19 декабря

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Михаил Гладких из Слюдянки героически погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания. Он родился в Хабаровске, в Слюдянку переехал вместе с родителями, когда пошел в школу. Увлекался спортом, любил природу, часто ходил в походы по Байкалу и тайге. Создал крепкую семью, у него родилась дочка.