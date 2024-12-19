Дмитрий Демешин встал на сторону студентов и преподавателей ТОГУ

«Убежден, что ребята, которые будут с искренней заинтересованностью работать на первых курсах учебы, вырабатывать характерные для экономики Хабаровского края решения, они здесь и останутся, будут востребованы. Для этого нужно плотнее взаимодействовать с индустриальными партнерами вуза, стараться попасть в трек “Технологическое лидерство” программы “Приоритет 2030”, в которой участвует ТОГУ», — подчеркнул Дмитрий Демешин.