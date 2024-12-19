Дмитрий Демешин встал на сторону студентов и преподавателей ТОГУ

В Хабаровске не утихают споры вокруг педагогического корпуса Тихоокеанского государственного университета. Ранее стало известно, что всех студентов планируют перевести учиться в главный корпус учреждения, так как филиал в центре срочно необходимо отремонтировать. Из-за этого пошли слухи, что его вовсе снесут.
В данной ситуации глава региона Дмитрий Демешин встал на сторону студентов и преподавателей, высказав свою позицию в отношении возникшей в вузе ситуации и непродуманных решениях его руководства.
Конфликт внутри вуза, который спровоцировали непродуманные решения его руководства, пришлось тушить губернатору, обозначившему свою личную принципиальную позицию по поводу здания ТОГУ. Дмитрий Викторович поставил ректору задачу решить с федеральным министерством науки и высшего образования о ремонте корпуса.
«Ремонт главного корпуса педагогического института ТОГУ — назревшая необходимость. Но я вижу, что руководство вуза изначально некорректно подошло к этому вопросу, вызвав возмущение студентов и преподавателей. Стены альма-матер придется покинуть, но это временная мера — никаких новостроек вместо старого здания не будет, его отремонтируют. Договориться о финансировании с федеральным министерством науки и высшего образования — важнейшая задача ректората на следующий год», — заявил глава региона.
По словам Дмитрия Викторовича, у властей огромные планы на вуз. Благодаря кадрам, которые выпускаются из стен университета, реализуются многие флагманские проекты. Это одна из причин, почему учреждение продолжит работу и ни в коем случае не закроет свои двери.
«Убежден, что ребята, которые будут с искренней заинтересованностью работать на первых курсах учебы, вырабатывать характерные для экономики Хабаровского края решения, они здесь и останутся, будут востребованы. Для этого нужно плотнее взаимодействовать с индустриальными партнерами вуза, стараться попасть в трек “Технологическое лидерство” программы “Приоритет 2030”, в которой участвует ТОГУ», — подчеркнул Дмитрий Демешин.