Роскомнадзор опроверг сбор данных об использующих VPN новосибирцах

Ведомство сообщило, что «информация о личных устройствах пользователей собираться не будет, поскольку она не требуется для противодействия угрозам». А проект, по словам РКН, подразумевал сбор сетевых адресов, которые используются операторами связи для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам.