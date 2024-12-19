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Роскомнадзор опроверг сбор данных об использующих VPN новосибирцах

С операторов будут требовать информацию о сетевых адресах.

Источник: Freepik

Роскомнадзор не планирует собирать информацию об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России сайты. Об этом сообщили в ТАСС 19 декабря.

Ведомство сообщило, что «информация о личных устройствах пользователей собираться не будет, поскольку она не требуется для противодействия угрозам». А проект, по словам РКН, подразумевал сбор сетевых адресов, которые используются операторами связи для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам.

Напомним, ранее на портале проектов нормативных правовых актов был размещен приказ о предоставлении операторами связи Роскомнадзору информации, «позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование (оконечное оборудование) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации, территории субъекта Российской Федерации или части территории субъекта Российской Федерации».

Ряд СМИ написали, что благодаря этой инициативе ведомство сможет получать информацию о пользователях, которые заходят на заблокированные сайты.

Арина ВЛАСЕНКО.

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