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Каким будет наступающий январь, рассказали синоптики

Пока календарь отсчитывает последние дни уходящего года, синоптики делают предварительные погодные прогнозы на начало года следующего. И, надо признать, они вселяют определенный оптимизм, ведь, согласно расчетам иркутского Гидрометцентра, январь-2025 «в целом обещает быть теплее, чем обычно», сообщает ИА «ТК Город».

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +14°
Источник: ТК Город

Впрочем, как отметила в интервью КП-Иркутск начальник отдела метеопрогнозов Юлия Янькова, «январь не январь без сильных морозов, а потому и в первый месяц нового года к ним точно нужно быть готовыми».

«Среднемесячная температура воздуха в Иркутской области в январе 2025 года ожидается на 1−2 градуса выше нормы либо около нормы, — говорит синоптик. — Что касается южных районов региона, к которым относится и Иркутск, здесь ожидается как раз погода теплее на 1−2 градуса. Но в отдельные ночи в городе может похолодать до минус 35 градусов, а днем — до минус 28» (цитата КП-Иркутск).

Согласно предварительному прогнозу, в первые дни нового года жители региона «вдоволь смогут нагуляться на свежем воздухе» — днем столбики термометров в областном центре опустятся всего-навсего до отметок в минус 5−10 градусов.

Слегка похолодает 6—21 января:

по ночам до минус 20−25 градусов, несколько раз — до минус 30; днем ожидается минус 11−16, иногда и до минус 20.

А вот в конце месяца, вероятно, грянут морозы:

«В третьей декаде нас ждет понижение температуры воздуха до минус 30 — 35 градусов в отдельные ночи, общий же температурный фон станет колебаться от минус 26 до минус 29 по ночам. Днем в последние дни января — минус 19 — 24, в некоторые числа и до минус 25−28 градусов».

Как подчеркнула Юлия Янькова, температура воздуха в январе будет чуть выше нормы не только на юге региона, но и в западных, центральных и северных районах. И там тоже в отдельные дни зима станет показывать характер:

по ночам могут грянуть морозы до минус 43 градусов, в Катангском районе — до минус 45, днем до минус 30−32, в Катангском районе — до минус 35 градусов.