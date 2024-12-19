Каким будет наступающий январь, рассказали синоптики

Впрочем, как отметила в интервью КП-Иркутск начальник отдела метеопрогнозов Юлия Янькова, «январь не январь без сильных морозов, а потому и в первый месяц нового года к ним точно нужно быть готовыми».
«Среднемесячная температура воздуха в Иркутской области в январе 2025 года ожидается на 1−2 градуса выше нормы либо около нормы, — говорит синоптик. — Что касается южных районов региона, к которым относится и Иркутск, здесь ожидается как раз погода теплее на 1−2 градуса. Но в отдельные ночи в городе может похолодать до минус 35 градусов, а днем — до минус 28» (цитата КП-Иркутск).
Согласно предварительному прогнозу, в первые дни нового года жители региона «вдоволь смогут нагуляться на свежем воздухе» — днем столбики термометров в областном центре опустятся всего-навсего до отметок в минус 5−10 градусов.
Слегка похолодает
по ночам до минус 20−25 градусов, несколько раз — до минус 30; днем ожидается минус 11−16, иногда и до минус 20.
А вот в конце месяца, вероятно, грянут морозы:
«В третьей декаде нас ждет понижение температуры воздуха до минус 30 — 35 градусов в отдельные ночи, общий же температурный фон станет колебаться от минус 26 до минус 29 по ночам. Днем в последние дни января — минус 19 — 24, в некоторые числа и до минус 25−28 градусов».
Как подчеркнула Юлия Янькова, температура воздуха в январе будет чуть выше нормы не только на юге региона, но и в западных, центральных и северных районах. И там тоже в отдельные дни зима станет показывать характер:
по ночам могут грянуть морозы до минус 43 градусов, в Катангском районе — до минус 45, днем до минус 30−32, в Катангском районе — до минус 35 градусов.