Каким будет наступающий январь, рассказали синоптики

«Среднемесячная температура воздуха в Иркутской области в январе 2025 года ожидается на 1−2 градуса выше нормы либо около нормы, — говорит синоптик. — Что касается южных районов региона, к которым относится и Иркутск, здесь ожидается как раз погода теплее на 1−2 градуса. Но в отдельные ночи в городе может похолодать до минус 35 градусов, а днем — до минус 28» (цитата КП-Иркутск).