Новосибирские учёные измерили необходимую дозу бора для лечения рака

В Новосибирском государственном университете выявили необходимую дозу бора для лечения пациентов со злокачественными опухолями. Методика возможна в рамках бор-нейтронозахватной терапии. Она направлена на уничтожение клеток.
Исследование провела магистрант Виктория Коновалова. Информацию передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.
Отмечается, что доза для лечения содержит несколько компонентов. Стояла задача высчитать нужную борную дозу для терапии. Именно она способна уничтожить опухолевые клетки.
Опыты проводили на больных животных. Портал указал, что учёные подтвердили работоспособность метода и выявили ряд возможностей.