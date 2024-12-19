В Соликамском округе открыли ледовую переправу через Каму

В ГУ МЧС по Пермскому краю напоминают, что на лед необходимо выезжать медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч, осуществлять движение без остановок. Перед выездом на ледовую переправу требуется отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности.