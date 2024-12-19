В Соликамском округе открыли ледовую переправу через Каму

На территории Пермского края открыли вторую ледовую переправу. Переправа начала работу в Соликамском городском округе через реку Каму.
Ледовая переправа соединит дорогой поселок Тюлькино и деревню Тюлькино. Ее грузоподъемность составляет до 5 тонн.
В ГУ МЧС по Пермскому краю напоминают, что на лед необходимо выезжать медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч, осуществлять движение без остановок. Перед выездом на ледовую переправу требуется отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности.
Телефоны для экстренных ситуаций: «101» или «112».
В Гайнском округе откроют три ледовые переправы. Ледовые переправы откроют во второй половине декабря.