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В Соликамском округе открыли ледовую переправу через Каму

Вторая ледовая переправа в Пермском крае рассчитана на транспорт грузоподъемностью до 5 тонн.

Источник: МЧС РФ

На территории Пермского края открыли вторую ледовую переправу. Переправа начала работу в Соликамском городском округе через реку Каму.

Ледовая переправа соединит дорогой поселок Тюлькино и деревню Тюлькино. Ее грузоподъемность составляет до 5 тонн.

В ГУ МЧС по Пермскому краю напоминают, что на лед необходимо выезжать медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч, осуществлять движение без остановок. Перед выездом на ледовую переправу требуется отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности.

Телефоны для экстренных ситуаций: «101» или «112».

В Гайнском округе откроют три ледовые переправы. Ледовые переправы откроют во второй половине декабря.