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В Свердловской области семь девочек стали матерями до 14 лет

В Свердловской области 330 девочек родили первого ребенка до 18 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области в 2023 году самой молодой матерью оказалась 13-летняя девочка. Такой вывод следует из данных, опубликованных управлением записи актов гражданского состояния региона.

В прошлом году роды перенесли 330 несовершеннолетних свердловчанок. Было шесть 14-летних матерей, 24 — 15-летних, 84 — 16-летних и 215 17-летних матерей. В возрасте от 18 до 20 лет детьми обзаводились 2 360 жительниц региона.

Что касается несовершеннолетних отцов, то среди них было двое 14-летних, один 15-летний, десять 16-летних, а также 24 свердловчанина в возрасте 16 лет. Чаще всего дети появлялись у мужчин в возрасте от 31 до 40 лет — в этой возрастной категории в 2023 году было 17 294 человека.

Напомним, в 2024 году самой возрастной роженицей в Свердловской области стала женщина в возрасте 59 лет. Всего в возрасте от 50 лет и старше за год родили десять свердловчанок, сообщили «КП-Екатеринбург» в управлении ЗАГС области.