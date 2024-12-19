В Свердловской области семь девочек стали матерями до 14 лет

В Свердловской области в 2023 году самой молодой матерью оказалась 13-летняя девочка. Такой вывод следует из данных, опубликованных управлением записи актов гражданского состояния региона.
В прошлом году роды перенесли 330 несовершеннолетних свердловчанок. Было шесть 14-летних матерей, 24 — 15-летних, 84 — 16-летних и 215 17-летних матерей. В возрасте от 18 до 20 лет детьми обзаводились 2 360 жительниц региона.
Что касается несовершеннолетних отцов, то среди них было двое 14-летних, один 15-летний, десять 16-летних, а также 24 свердловчанина в возрасте 16 лет. Чаще всего дети появлялись у мужчин в возрасте от 31 до 40 лет — в этой возрастной категории в 2023 году было 17 294 человека.
Напомним, в 2024 году самой возрастной роженицей в Свердловской области стала женщина в возрасте 59 лет. Всего в возрасте от 50 лет и старше за год родили десять свердловчанок, сообщили «КП-Екатеринбург» в управлении ЗАГС области.