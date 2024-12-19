В Свердловской области семь девочек стали матерями до 14 лет

Что касается несовершеннолетних отцов, то среди них было двое 14-летних, один 15-летний, десять 16-летних, а также 24 свердловчанина в возрасте 16 лет. Чаще всего дети появлялись у мужчин в возрасте от 31 до 40 лет — в этой возрастной категории в 2023 году было 17 294 человека.