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Повсюду аварии: челябинские дороги сковали 9-балльные пробки

В Челябинске утром 19 декабря образовались 9-балльные пробки.

Источник: Интерсвязь

В Челябинске еще пока ни одно утро на этой неделе не обошлось без дорожных заторов. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в утренний час пик 19 декабря их интенсивности достигла девяти баллов.

Проезд затруднен во всех городских районах. Сразу на нескольких улицах случились ДТП.

В Челябинске идет снег. По прогнозу, днем снегопады продолжатся. По данным городского Комитета дорожного хозяйства, минувшей ночью улицы убирали 233 спецмашины.

— Во всех районах города 18 колонн проводили и продолжают патрульную очистку, — уточнили в КДХ.