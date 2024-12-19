Повсюду аварии: челябинские дороги сковали 9-балльные пробки

В Челябинске еще пока ни одно утро на этой неделе не обошлось без дорожных заторов. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в утренний час пик 19 декабря их интенсивности достигла девяти баллов.
Проезд затруднен во всех городских районах. Сразу на нескольких улицах случились ДТП.
В Челябинске идет снег. По прогнозу, днем снегопады продолжатся. По данным городского Комитета дорожного хозяйства, минувшей ночью улицы убирали 233 спецмашины.
— Во всех районах города 18 колонн проводили и продолжают патрульную очистку, — уточнили в КДХ.