Последствия снегопада устраняют в Иркутске

Рано утром технику задействовали на Глазковском, Иннокентьевском и Академическом мостах, а также на путепроводах на улицах Трактовая и Сурнова. Вручную расчищают от снега пешеходные зоны и лестницы, расположенные на мостовых сооружениях и возле них.