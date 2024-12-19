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Последствия снегопада устраняют в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — За минувшие сутки в областном центре выпало 4 миллиметра осадков — это 22% от месячной нормы. Высота снежного покрова увеличилась на 11 см.

Источник: Агентство «Москва»

«Снег будет идти в течение всего дня. В последующие дни осадков не ожидаем. Аномалий никаких нет. Это связано с циклоном, центр которого находится прямо над южными районами области», — отметила начальник гидрометеорологического центра Иркутского УГМС Юлия Янькова.

Чтобы оперативно справиться с последствиями непогоды, на уборку дорог, тротуаров, пешеходных переходов, остановок вышли 150 рабочих МУП «Иркутскавтодор». Предприятием задействовано 70 единиц техники — это тракторные щетки, самосвалы, погрузчики.

«Ночью подметали и посыпали магистральные улицы. В утренние часы и в течение дня, чтобы не перегружать дороги техникой, будем работать на второстепенных улицах. По поручению мэра Руслана Болотова ведем очистку тротуаров во всех районах города», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Вручную специалисты убирают снег на улицах Литвинова, Дзержинского, Марата, Свердлова, Желябова, Ленина, Сухэ-Батора, Карла Маркса, Чкалова, Байкальская, Каландаришвили, Грязнова, Мира, Лермонтова, Розы Люксембург и других.

Механизированным способом подметают тротуары на Волжской, Декабрьских Событий, 3-го Июля, Кожова, Красного Восстания, Седова, Советской, Ширямова, Трилиссера, Красноярской, Верхней Набережной, Дальневосточной, Иркутской 30-й Дивизии, Станиславского, Ширямова, Фурье, Богдана Хмельницкого.

Рано утром технику задействовали на Глазковском, Иннокентьевском и Академическом мостах, а также на путепроводах на улицах Трактовая и Сурнова. Вручную расчищают от снега пешеходные зоны и лестницы, расположенные на мостовых сооружениях и возле них.

Кроме того, в Ленинском округе Иркутска проводят противогололедную обработку улиц Ярославского, Ледовского, Академика Образцова, Норильская, а также Деповского и 20-го Советского переулков.

Расчищать городские магистрали продолжат ночью, когда спадет поток транспорта, сообщает пресс-служба администрации города. Водителей просят не оставлять автомобили вдоль дорог. При возникновении экстренных ситуаций необходимо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 520−112, 563−430.