В РФ применили алгоритмы поведения животных в природе для задач энергетики

Для оптимального проектирования электросетей в вузе предложили использовать роевые и генетические алгоритмы — математические методы, основанные на природных процессах, таких как эволюция и коллективное поведение живых организмов. «Роевой интеллект ориентируется на поведение стай (птиц, волков). Допустим, когда птицы перемещаются в стае, они пытаются найти оптимальную траекторию полета. В условиях подбора баланса между оптимальной траекторией для каждой отдельной особи и для стаи в целом постоянно корректируется направление движения. Это можно математически выразить и использовать для поиска оптимальных решений в различных инженерных задачах. Например, подобрать из множества вариантов электрической сети оптимальный, оценив каждый вариант по показателям надежности и экономической эффективности. Именно для поиска таких оптимальных вариантов и используются методы искусственного интеллекта», — цитирует пресс-служба Сергеева.