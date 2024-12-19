В РФ применили алгоритмы поведения животных в природе для задач энергетики

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали программу для расчета и проектирования электрических сетей, основанную на применении эволюционных алгоритмов и методов искусственного интеллекта. В ее основе лежат математические алгоритмы, основанные на природных процессах, таких как эволюция и коллективное поведение живых организмов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Как пояснил разработчик, ассистент кафедры электрических станций НГТУ Никита Сергеев, при проектировании новых электрических сетей раньше следовали существующим стандартам. Сейчас есть тенденция перехода к распределенной энергетике, и оптимальное проектирование электросетей становится сложнее. В проектировании электрических сетей все чаще становится необходимо учитывать наличие нескольких маломощных источников энергии, перебирать варианты расстановки электрооборудования. Таких вариантов может быть большое количество, а это трудозатратно.
«В настоящее время получено свидетельство на регистрацию программы для ЭВМ “Программа поиска оптимального расположения и количества пунктов секционирования распределительной электрической сети с применением эволюционных и роевых алгоритмов”, — говорится в сообщении.
Роевые и генетические алгоритмы.
Для оптимального проектирования электросетей в вузе предложили использовать роевые и генетические алгоритмы — математические методы, основанные на природных процессах, таких как эволюция и коллективное поведение живых организмов. «Роевой интеллект ориентируется на поведение стай (птиц, волков). Допустим, когда птицы перемещаются в стае, они пытаются найти оптимальную траекторию полета. В условиях подбора баланса между оптимальной траекторией для каждой отдельной особи и для стаи в целом постоянно корректируется направление движения. Это можно математически выразить и использовать для поиска оптимальных решений в различных инженерных задачах. Например, подобрать из множества вариантов электрической сети оптимальный, оценив каждый вариант по показателям надежности и экономической эффективности. Именно для поиска таких оптимальных вариантов и используются методы искусственного интеллекта», — цитирует пресс-служба Сергеева.
По его словам, при проектировании электрической сети нужно расставлять выключатели между источником электроэнергии и потребителями. Это оборудование позволяет при аварии автоматически отключать поврежденный элемент сети и быстро вводить его в работу после устранения неисправности. Поскольку выключатели являются дорогим оборудованием, важно определить их оптимальное количество и расположение с целью как снижения стоимости сети, так и обеспечения достаточно надежного электроснабжения. Программа перебирает и оценивает различные варианты расстановки выключателей и на выходе предлагает несколько решений.
«Результаты исследования могут применяться в задачах проектирования автономных энергокомплексов в удаленных районах России, таких как Дальний Восток, Крайний Север», — добавил разработчик.
В новость внесена правка (07:19 мск) — передается с исправлением опечатки в подзаголовке и четвертом абзаце, верно — роевые???