«Салават Юлаев» проиграл в Казани «Ак Барсу» со счетом 2:3

Вчера, 18 декабря, в Казани «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Артур Бровкин (забросил шайбу в ворота соперников на третьей минуте матча), Кирилл Семенов (23) и Никита Дыняк (26). За команду гостей отличились Владислав Ефремов (32) и Александр Шаров (42).
«СЮ» после 34 игр с 48 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится завтра — 20 декабря. Команда схлестнется в Магнитогорске с «Металлургом».
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