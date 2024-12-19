Юрист из Новосибирска отсудил 130 тысяч рублей за бракованный стол

Продавец согласился на возврат мебели, но при этом потребовал оплатить 3 тысячи рублей за обратную доставку. Несмотря на то что Сергей согласился на это условие и отложил процесс возврата на два месяца, после обращения к продавцу он получил неожиданный ответ: сроки возврата истекли, и ему ничего не должны.