Юрист из Новосибирска отсудил 130 тысяч рублей за бракованный стол

Юрист из Новосибирска Сергей добился справедливости в суде, отсудив более 130 тысяч рублей у петербургского производителя мебели за некачественный стол, который стал источником множества проблем, сообщает Telegram-канал «Mash Siberia».
Сергей, заказавший стол для своего дома за 30 тысяч рублей, столкнулся с серьезными недостатками товара. После доставки он обнаружил, что шкафчики не закрываются должным образом, поверхность стола имеет кривизну, а между верхней частью и ножками образовалась заметная щель. Разочарованный качеством изделия, Сергей обратился к продавцу с просьбой о возврате.
Продавец согласился на возврат мебели, но при этом потребовал оплатить 3 тысячи рублей за обратную доставку. Несмотря на то что Сергей согласился на это условие и отложил процесс возврата на два месяца, после обращения к продавцу он получил неожиданный ответ: сроки возврата истекли, и ему ничего не должны.
Не желая оставлять ситуацию без внимания и обладая юридическими знаниями, Сергей решил обратиться в суд. В результате судебного разбирательства он смог доказать свою правоту и выиграть дело. Суд обязал мебельную компанию вернуть деньги за некачественный товар и компенсировать все понесенные расходы Сергея.
Теперь фирма должна выплатить долг новосибирцу вместе с неустойкой до тех пор, пока обязательства не будут выполнены.