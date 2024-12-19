Омскую школу, где в булках нашли экскременты, проверит Роспотребнадзор

Омский Роспотребнадзор проведет внеплановую проверку школы № 33 на Левобережье Омска. Как сообщили в ведомстве, поводом послужила жалоба в интернете, школу подозревают в нарушении санитарного законодательства.
Несколько дней назад в группе «ЧП Омск» «Вконтакте» анонимный пост про школьную столовую написала омичка. Она сообщила, что в столовой давно творится полный бардак, ситуация дошла до того, что для детей пекут булки с мышиными экскрементами. В доказательство автор поста приложила соответствующее фото.
Ранее на ситуацию уже отреагировали в мэрии. Там провели проверку и подтвердили факт нарушений. В частности, повар не просеял муку для булок.