Эксперт заявил, что обмеление Каспия циклично

«Колебания уровня Каспийского моря происходили всегда. К сожалению, этот процесс не очень регулярный, цикличность есть, но длина этого периода не понятна. Период мы выделить не можем и, соответственно, минимум и максимум — тоже. На разных этапах это случается по-разному, как показывают различные палеоизыскания. Но в общем, навскидку, даже если дальнейшее падение будет иметь место, то, по всей вероятности, все-таки незначительное, ниже исторического минимума на несколько сантиметров опустится, и потом начнется обратный процесс», — сказал ученый на полях учредительной конференции Международного научно-общественного экологического совета стран ЕАЭС (Экосовета) в Москве.