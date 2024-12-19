Эксперт заявил, что обмеление Каспия циклично

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Наибольшее снижение уровня Каспийского моря за все время инструментальных наблюдений не принесет экстраординарных неприятностей. Если дальнейшее падение и случится, то будет измеряться несколькими сантиметрами. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
«Колебания уровня Каспийского моря происходили всегда. К сожалению, этот процесс не очень регулярный, цикличность есть, но длина этого периода не понятна. Период мы выделить не можем и, соответственно, минимум и максимум — тоже. На разных этапах это случается по-разному, как показывают различные палеоизыскания. Но в общем, навскидку, даже если дальнейшее падение будет иметь место, то, по всей вероятности, все-таки незначительное, ниже исторического минимума на несколько сантиметров опустится, и потом начнется обратный процесс», — сказал ученый на полях учредительной конференции Международного научно-общественного экологического совета стран ЕАЭС (Экосовета) в Москве.
По его словам, в случае такого падения какое-то время нижний уровень будет стоять почти на месте, потом начнется подъем, который приведет, в частности, к затоплению пристаней, как это было во время предыдущего подъема. «Существенных экологических последствий от самого падения уровня на Каспии не должно происходить, потому что этот процесс для Каспия хорошо известен. Там не может быть от этого явления каких-то экстраординарных неприятностей», — заверил научный руководитель Института водных проблем РАН.
Ранее заместитель председателя правительства Туркмении Рашид Мередов заявил, что уровень Каспийского моря близок к минимальным значениям за все время инструментальных наблюдений.
Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоем. В Каспийское море впадает свыше 130 рек, из них наиболее крупные — Волга, Урал, Терек, Сулак, Самур. На береговой линии Каспия расположены пять государств — Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Иран. В 2023 году в Актауской области Казахстана был объявлен режим ЧС местного масштаба из-за стремительного обмеления Каспия, вызванного снижением поступления воды из рек. Это создало проблему для работы местного порта и рыбаков.