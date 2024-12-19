Дети участников СВО смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте на каникулах

«Достигли договоренности, что в дни новогодних праздников с 19 декабря по 19 января, помимо традиционных зимних скидок для крымчан и гостей полуострова, будет бесплатный вход в зоопарк для детей участников СВО с родителем», — сказала Павленко, поблагодарив бизнесмена за конструктивный диалог.