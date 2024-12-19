Дети участников СВО смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте на каникулах

«Достигли договоренности, что в дни новогодних праздников с 19 декабря по 19 января, помимо традиционных зимних скидок для крымчан и гостей полуострова, будет бесплатный вход в зоопарк для детей участников СВО с родителем», — сказала Павленко, поблагодарив бизнесмена за конструктивный диалог.
Кроме того, в ходе встречи были затронуты и проблемные вопросы, связанные с юридическим оформлением земельного участка, отметила мэр Ялты. По ее словам, власти города готовы оказать содействие и необходимую поддержку зоопарку, ставшему одной из визитных карточек города-курорта.
Также обсуждалась тема реализации инвестпроекта по строительству многоуровневой парковки возле зоопарка. Сейчас готовятся предложения на согласование с главой Крыма Сергеем Аксеновым, уточнила мэр.