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Дети участников СВО смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте на каникулах

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. В Ялте вход в зоопарк для детей участников спецоперации будет бесплатным в течение месяца — с 19 декабря по 19 января. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко по итогам встречи с основателем зоопарка Олегом Зубковым.

Источник: РИА "Новости"

«Достигли договоренности, что в дни новогодних праздников с 19 декабря по 19 января, помимо традиционных зимних скидок для крымчан и гостей полуострова, будет бесплатный вход в зоопарк для детей участников СВО с родителем», — сказала Павленко, поблагодарив бизнесмена за конструктивный диалог.

Кроме того, в ходе встречи были затронуты и проблемные вопросы, связанные с юридическим оформлением земельного участка, отметила мэр Ялты. По ее словам, власти города готовы оказать содействие и необходимую поддержку зоопарку, ставшему одной из визитных карточек города-курорта.

Также обсуждалась тема реализации инвестпроекта по строительству многоуровневой парковки возле зоопарка. Сейчас готовятся предложения на согласование с главой Крыма Сергеем Аксеновым, уточнила мэр.

флора и фауна