В Рублево-Архангельском появится новая набережная

Сооружение будет представлять собой проницаемую для грунтовых вод конструкцию. Его спроектировали с учетом возможных неблагоприятных сочетаний нагрузок и воздействия окружающей среды, которые могут возникнуть как при эксплуатации, так и в процессе строительства. Специалисты проведут антикоррозийную обработку всех металлоконструкций подпорной стены берегоукрепления.