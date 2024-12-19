В Рублево-Архангельском появится новая набережная

Согласован проект второго этапа берегоукрепления Москвы-реки в микрорайоне СберСити на территории Рублево-Архангельского в районе Кунцево. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
«Проект предполагает устройство набережной Москвы-реки в Рублево-Архангельском. Согласно документации, она будет повторять существующую береговую линию. Протяженность набережной на этом участке составит около 817 метров», — рассказал Иван Щербаков.
При берегоукреплении набережной будут использовать два вида конструктивных решений. Это стена консольного типа из шпунтов — удлиненных элементов с замками, с помощью которых ее части соединяются в монолитную конструкцию, и стена с анкерными устройствами типа больверка.
Сооружение будет представлять собой проницаемую для грунтовых вод конструкцию. Его спроектировали с учетом возможных неблагоприятных сочетаний нагрузок и воздействия окружающей среды, которые могут возникнуть как при эксплуатации, так и в процессе строительства. Специалисты проведут антикоррозийную обработку всех металлоконструкций подпорной стены берегоукрепления.