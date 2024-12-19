Гололедица и осадки ожидаются в Беларуси в четверг

В Гродно и Бресте температура воздуха продемонстрирует более высокие показатели — +6…+8°C и +7…+9°C соответственно. В четверг в этих областных центрах установится облачная с прояснениями погода, в Гродно пройдет небольшой кратковременный дождь, в Бресте будет без существенных осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с.