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Гололедица и осадки ожидаются в Беларуси в четверг

Гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +14°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Гололедица ожидается в четверг на отдельных участках дорог Беларуси, утром местами возможен гололед, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром временами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь, днем на большей части территории страны — кратковременные дожди. Утром местами возможен гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с.

Дневная температура воздуха составит +2…+7°С, по западу воздух прогреется до +9°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +4…+6°C. Ветер юго-западный 5−10 м/с.

В Витебске, Гомеле и Могилеве ожидаются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, небольшие кратковременные осадки, в основном дождь, на отдельных участках дорог гололедица, +3…+5°C, ветер юго-западный 5−10 м/с.

В Гродно и Бресте температура воздуха продемонстрирует более высокие показатели — +6…+8°C и +7…+9°C соответственно. В четверг в этих областных центрах установится облачная с прояснениями погода, в Гродно пройдет небольшой кратковременный дождь, в Бресте будет без существенных осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с.