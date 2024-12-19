Гололедица и осадки ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Гололедица ожидается в четверг на отдельных участках дорог Беларуси, утром местами возможен гололед, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром временами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь, днем на большей части территории страны — кратковременные дожди. Утром местами возможен гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с.
Дневная температура воздуха составит +2…+7°С, по западу воздух прогреется до +9°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +4…+6°C. Ветер юго-западный 5−10 м/с.
В Витебске, Гомеле и Могилеве ожидаются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, небольшие кратковременные осадки, в основном дождь, на отдельных участках дорог гололедица, +3…+5°C, ветер юго-западный 5−10 м/с.
В Гродно и Бресте температура воздуха продемонстрирует более высокие показатели — +6…+8°C и +7…+9°C соответственно. В четверг в этих областных центрах установится облачная с прояснениями погода, в Гродно пройдет небольшой кратковременный дождь, в Бресте будет без существенных осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с.