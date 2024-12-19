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На Челябинскую область надвигаются морозы крепче −20 градусов

Совсем скоро приятный лёгкий минус на уличных термометрах в Челябинской области вновь сменят морозные −20 градусов и ниже. А пока в регионе продолжают гостить долгожданные снегопады и неприятный сильный ветер с метелями. Подробный прогноз погоды на четверг, 19 декабря, и ближайшие дни дали в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +14°
Источник: Екатерина Романова

— Облачно, небольшой, местами умеренный снег, на юге (Магнитогорск и ближайшие территории) до сильного, местами метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката, — говорится в прогнозе для области на 19 декабря. — Днём −1…-6 градусов. Порывы ветра южного и переходом на северное направление до 12 метров в секунду.

Следующие двое суток продолжатся небольшие снегопады, и начнёт подмораживать. В ночь на пятницу — до −15, в ночь на субботу — уже до −21, днём же будет по-прежнему вполне сносный минус — 6−13 градусов.

В Челябинске снег пройдёт в четверг и слабый — в субботу, на пятницу осадков не прогнозируется. Днём сегодня воздух прогреется до −3…-5, в пятницу — до −6, в субботу — до −8. По ночам будет помораживать до −19. По данным «Яндекс. Погоды», осадки ждут и в воскресенье, и в понедельник.

Приближается, пожалуй, главный праздник в году — Новый год. Как выбрать живую ёлку и где её купить, как не ошибиться при покупке красной икры и не взять случайно подделку, как выбрать безопасный фейерверк, а также другие полезные и интересные новости к предстоящему празднеству читайте на «Пчеле» по тегу «Новый год». А ещё собрали для вас классические салаты с интересными опциями, а также несколько идей чего-то новенького. Вдохновляйтесь!