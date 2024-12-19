На Челябинскую область надвигаются морозы крепче −20 градусов

— Облачно, небольшой, местами умеренный снег, на юге (Магнитогорск и ближайшие территории) до сильного, местами метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката, — говорится в прогнозе для области на 19 декабря. — Днём −1…-6 градусов. Порывы ветра южного и переходом на северное направление до 12 метров в секунду.
Следующие двое суток продолжатся небольшие снегопады, и начнёт подмораживать. В ночь на пятницу — до −15, в ночь на субботу — уже до −21, днём же будет по-прежнему вполне сносный минус — 6−13 градусов.
В Челябинске снег пройдёт в четверг и слабый — в субботу, на пятницу осадков не прогнозируется. Днём сегодня воздух прогреется до −3…-5, в пятницу — до −6, в субботу — до −8. По ночам будет помораживать до −19. По данным «Яндекс. Погоды», осадки ждут и в воскресенье, и в понедельник.
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