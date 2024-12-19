На Челябинскую область надвигаются морозы крепче −20 градусов

Приближается, пожалуй, главный праздник в году — Новый год. Как выбрать живую ёлку и где её купить, как не ошибиться при покупке красной икры и не взять случайно подделку, как выбрать безопасный фейерверк, а также другие полезные и интересные новости к предстоящему празднеству читайте на «Пчеле» по тегу «Новый год». А ещё собрали для вас классические салаты с интересными опциями, а также несколько идей чего-то новенького. Вдохновляйтесь!