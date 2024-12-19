В Беларуси 20 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в 2024 году. Об этом рассказал начальник штаба инженерных войск Вооруженных Сил полковник Павел Михайлов во время проведения сбора по разминированию, пишет БелТА.
Он отметил, что в момент сбора саперами были отработаны задачи, касающиеся поиска, уничтожения взрывоопасных предметов. Кроме того, специалисты продемонстрировали практические знания по обучению групп разминирования действиям в различных ситуациях.
— Командирами подвижных групп разминирования только за этот год на территории Беларуси обезврежено более 20 тысяч взрывоопасных предметов, — уточнил Михайлов.
Начальник штаба инженерных войск Вооруженных Сил обратил внимание на то, что специалисты двигаются вперед, затрагивают моменты, которые связаны с беспилотной авиацией. Он уточнил, что в указанном случае — «по уничтожению взрывоопасных предметов именно этим способом».
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