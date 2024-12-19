В Беларуси 20 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в 2024 году

Начальник штаба инженерных войск Вооруженных Сил обратил внимание на то, что специалисты двигаются вперед, затрагивают моменты, которые связаны с беспилотной авиацией. Он уточнил, что в указанном случае — «по уничтожению взрывоопасных предметов именно этим способом».