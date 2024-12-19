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В Беларуси 20 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в 2024 году

Начальник штаба инженерных войск ВС сказал, что более 20 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в 2024.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 20 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в 2024 году. Об этом рассказал начальник штаба инженерных войск Вооруженных Сил полковник Павел Михайлов во время проведения сбора по разминированию, пишет БелТА.

Он отметил, что в момент сбора саперами были отработаны задачи, касающиеся поиска, уничтожения взрывоопасных предметов. Кроме того, специалисты продемонстрировали практические знания по обучению групп разминирования действиям в различных ситуациях.

— Командирами подвижных групп разминирования только за этот год на территории Беларуси обезврежено более 20 тысяч взрывоопасных предметов, — уточнил Михайлов.

Начальник штаба инженерных войск Вооруженных Сил обратил внимание на то, что специалисты двигаются вперед, затрагивают моменты, которые связаны с беспилотной авиацией. Он уточнил, что в указанном случае — «по уничтожению взрывоопасных предметов именно этим способом».

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