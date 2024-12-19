В омском аэропорту пьяного знаменитого режиссёра не пустили на борт

Telegram-канал 112 сообщает, что режиссёра и актёра российских сериалов Евгения Сологалова не пустили на борт в Омске.
Уточняется, что Сологалов не смог вылететь из Омска из-за алкогольного опьянения — представители авиакомпании «Победа» не пустили его на борт, вызвав полицию. На режиссёра составили протокол и отправили его дожидаться следующего рейса и приходить в себя.
Ранее мы сообщали об омичке, которая пьяная оказалась на борту самолёта, следовавшего в Сочи. Полицейских вызвали члены экипажа. Прибывшие правоохранители установили, что экипаж воздушного судна обратил внимание на 53-летнюю женщину с видимыми признаками опьянения.