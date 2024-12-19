Офисные работники покорили одну из крупнейших пещер Хабаровского края

Организаторы конкурса опубликовали новое видео о путешествии по Хабаровскому краю, в котором группа из 20 человек отправляется исследовать пещерный комплекс «Стерегущее копье» в Амурском районе. Путешественники прошли 14 км пешком и еще около километра по самой пещере, а все путешествие заняло два дня. Для некоторых это был не только физический вызов, но и способ преодолеть собственные страхи. Одна из участниц призналась, что боялась замкнутых пространств, но, пройдя пещеру с командой, почувствовала себя уверенно и вышла довольной.