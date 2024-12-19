Офисные работники покорили одну из крупнейших пещер Хабаровского края

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Организаторы конкурса опубликовали новое видео о путешествии по Хабаровскому краю, в котором группа из 20 человек отправляется исследовать пещерный комплекс «Стерегущее копье» в Амурском районе. Путешественники прошли 14 км пешком и еще около километра по самой пещере, а все путешествие заняло два дня. Для некоторых это был не только физический вызов, но и способ преодолеть собственные страхи. Одна из участниц призналась, что боялась замкнутых пространств, но, пройдя пещеру с командой, почувствовала себя уверенно и вышла довольной.
Пещера «Стерегущее копье» находится в числе Санболийских пещер, на северо-востоке Хабаровского края, в 60 км от поселка Санболи. Этот пещерный комплекс включает такие пещеры, как Квадрат, Бурундук, Аленушка и Трубы, и является памятником природы, охраняемым государством. Самая большая пещера комплекса, «Стригущее копье», имеет зал площадью около 400 квадратных метров и соединена с другими галереями и ходами. Пещера славится своими колодцами с водой, озерами глубиной до 2,5 метров и уникальными каньонами, образующимися на льду весной.
Напоминаем, что для участия в конкурсе необходимо снять короткометражный фильм о путешествии по Дальнему Востоку и отправить его на оценку жюри до 30 декабря. Победителей ждут гран-при в размере 3 млн рублей и другие призы.