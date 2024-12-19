Шалабаев простоял в пробках во время проверки уборки снега в Нижнем Новгороде

Мэр Юрий Шалабаев проверил чистку дорог после снегопадов в Нижнем Новгороде. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, записав отдельное видео в 23 часа.
Во время объезда районов глава города попал в девятибалльные пробки. Больше всего он простоял в центре города, даже не смотря на хорошо расчищенные от снега дороги.
«На Ванеева в Советском районе пришлось постоять, но при этом качество дорог было удовлетворительное. Проспект Гагарина проехал быстро. В Сормово были проблемы, но, тем не менее, технику встречал даже в пробках, где ей можно было проехать, — отметил Юрий Шалабаев. — В 23 часа, когда дороги стали свободнее, снегоуборочная техника продолжила работать уже в полную силу».