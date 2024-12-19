Торжественная церемония открытия памятника Герою России состоялась в Тулуне

— Открытие памятника — важное событие не только для жителей Тулуна, но и для меня лично. Именно Евгений Николаевич в 2018 году поверил в меня и назначил своим заместителем. Для меня он был наставником, человеком с большой буквы. Я навсегда запомню его Героем, как и вся Россия, — отметил Игорь Кобзев.