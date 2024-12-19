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Торжественная церемония открытия памятника Герою России состоялась в Тулуне

Губернатор вручил благодарственные письма работникам МЧС России по Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне прошла торжественная церемония открытия памятника Герою России Евгению Зиничеву. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, глава МЧС России погиб в 2021 году, спасая жизнь человек.

— Открытие памятника — важное событие не только для жителей Тулуна, но и для меня лично. Именно Евгений Николаевич в 2018 году поверил в меня и назначил своим заместителем. Для меня он был наставником, человеком с большой буквы. Я навсегда запомню его Героем, как и вся Россия, — отметил Игорь Кобзев.

Также губернатор вручил благодарственные письма работникам МЧС России по Иркутской области, которые принимали активное участие в установке памятника. После состоялась церемония возложения цветов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что спортивный центр «Олимпиец» откроют в Усть-Илимске в январе 2025.