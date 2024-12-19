Угодник и заступник. За что нижегородцы чтят Николая Чудотворца

Близок к народу.
О чрезвычайной популярности святителя Николая Мирликийского, или Николая Чудотворца, на Руси свидетельствует тот факт, что его вспоминают дважды в церковном году. 22 мая также празднуют Николу Вешнего — перенесение мощей святого из Мир Ликийских в итальянский город Бари, а 19 декабря — Николу Зимнего, день памяти об окончании земного пути святого.
Откуда у наших предков возникла такая любовь к Николаю Чудотворцу?
Родился святитель во второй половине III века далеко от наших широт — в греческой колонии Патара римской провинции Ликия. Сейчас это территории современной Турции. Умер он около 345 года в ликийских Мирах.
«Когда на Руси приняли христианство, на Востоке было уже сформировано достаточно много житий святых, — объясняет клирик Нижегородской митрополии, протоиерей Николай Алясов. — Жития активно распространялись в народе. Особенно близки людям были святые, чьи добрые дела и чудеса, описанные в житиях, соприкасались с нуждами простых людей. Таким и был Николай Чудотворец».
Святителя Николая считают покровителем сирот, бедных, больных, незаконно осуждённых, путешественников, земледельцев. Вообще на Руси полагали, что по его молитвам могут совершаться любые чудеса.
«У людей был личный опыт соприкосновения с чудесами святителя Николая. Об этом, например, свидетельствовала традиция украшения его икон дарами — как правило, драгоценностями, — за оказанную просящим помощь, — продолжает протоиерей Николай Алясов. — Очень часто на Руси встречалась икона, где Николай Чудотворец изображён рядом со Спасителем и Богородицей. Я думаю, это тоже связано с особым почитанием святого за его чудеса».
Протянуть руку ближнему.
На Николу Вешнего большинство православных бывали заняты сельскохозяйственными работами, а вот Николу Зимнего народ праздновал широко — три-четыре дня. Существовала присказка: «Будем николить!».
Люди вскладчину пекли пироги, готовили брагу и пиво, накрывали столы, за которыми собирали всю родню от мала до велика, звали соседей. В северных губерниях был обычай закалывать в честь Николая Угодника бычка- «микольца», которого до этого три года откармливали всей деревней. Часть продуктов, припасённых на Николу Зимнего, передавали в храм, остальное было принято съедать до последней крошки.
На Николу Зимнего забывали о вражде и сплетнях, делали добрые дела. В некоторых губерниях молодёжь начинала договариваться о святочных посиделках, а кто-то задумывался о сватовстве. Сделать предложение надо было до праздника Крещения Господня.
«У нас была и до сих пор сохраняется компиляция христианства и древнеславянских языческих верований. Те же гадания на рождественские Святки — тому пример, или сжигание чучела на Масленицу, в день Прощёного воскресенья, — продолжает протоиерей Николай Алясов. — Всё же православный человек в день памяти Николая Чудотворца должен чтить святого молитвой. Делать это можно в храме или даже в обеденное время на работе. Акафист можно прочитать и при помощи гаджета».
По мнению протоиерея Николая Алясова, чтить Николая Чудотворца надо и уподоблением его добрым делам. Святителя уважают как милостивого человеколюбца. Почему бы нам самим не помочь нуждающемуся или не утешить горюющего? Собственно, и наши предки старались соблюсти эти правила на Николу Зимнего.
Никольский храм, где крестили Минина.
В Нижегородской митрополии много храмов, освящённых в честь Николая Чудотворца, куда можно прийти помолиться святому 19 декабря. Есть и по-настоящему уникальный — Никольский храм на территории Покровского монастыря в Балахне. Храм был построен в 1552 году и считается самым древним после кремля каменным сооружением в Нижегородской области. Заложили храм когда-то по приказу Иоанна IV Грозного в честь взятия Казани.
Есть сведения, что именно около Никольского храма в Балахне в 1612 году совершило первую остановку на пути в Москву нижегородское ополчение под предводительством Минина и Пожарского. Более того, по преданию, в этом храме Козьма Минин ранее и был крещён.
Уникальна не только история Никольского храма в Балахне, но и его архитектура. Форма храма классическая для того времени — восьмерик на четверике с высокой шатровой колокольней.
В России сейчас сохранилось всего примерно девять каменных шатровых храмов, и два из них — на территории Нижегородской митрополии.
Кроме Никольского храма в Балахне, к шатровым церковным сооружениям относится собор Михаила Архангела в Нижегородском кремле, где похоронен Минин.
Кстати, главной святыней Никольского храма была не икона Николая Чудотворца, а чудотворная Богородичная икона «Одигитрия». Образ находился в храме вплоть до закрытия в 1917 году.
В советское время в церкви располагались цеха молокозавода, затем здание переоборудовали под жилые помещения. Потом Никольский храм приспособили под хранение запасников Балахнинского краеведческого музея.
В 2008 году церковь вернули верующим. Символично, что первая божественная литургия состоялась здесь 19 декабря 2008 года, как раз на Николу Зимнего.
Кстати.
В 2023 году в Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде вернулся старинный образ Николая Чудотворца.
Историю возвращения иконы в обитель можно назвать настоящим чудом. В 1920 году, когда монастырь закрыли, а святыни уничтожали, образ святителя Николая Чудотворца спасла от поругания православная нижегородка по имени Александра.
Долгие годы Александра хранила образ дома как великую святыню. Семья женщины считала, что святитель Николай — их покровитель. Перед смертью женщина просила родственников, несмотря на особое почитание старинного образа, вернуть его в возрождённый Благовещенский монастырь. Родня не посмела ослушаться последней воли верующего человека.
Образ размером примерно 80×60 см имеет металлический позолоченный оклад. Сейчас икона установлена для молитвенного поклонения в одном из храмов обители.
Удивительно, но именно икона святителя Николая Чудотворца — первая из утраченных святынь Благовещенского монастыря, которая вернулась туда после долгого отсутствия.