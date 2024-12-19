Угодник и заступник. За что нижегородцы чтят Николая Чудотворца

«У нас была и до сих пор сохраняется компиляция христианства и древнеславянских языческих верований. Те же гадания на рождественские Святки — тому пример, или сжигание чучела на Масленицу, в день Прощёного воскресенья, — продолжает протоиерей Николай Алясов. — Всё же православный человек в день памяти Николая Чудотворца должен чтить святого молитвой. Делать это можно в храме или даже в обеденное время на работе. Акафист можно прочитать и при помощи гаджета».