В Омске к серийному производству готовят машину для уборки тротуаров

Беспилотную коммунальную машину собирают в Омске. Разработка уникальной и полезной техники ведётся с 2023 года. Над созданием уборочной машины без водителя работают студенты СибАДИ. Сейчас команда работает над вторым прототипом робота-уборщика. Его испытания начнутся в феврале, после чего начнётся серийный выпуск. Об этом сообщает сайт 12 канала.