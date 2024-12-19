В Омске к серийному производству готовят машину для уборки тротуаров

Беспилотную коммунальную машину собирают в Омске. Разработка уникальной и полезной техники ведётся с 2023 года. Над созданием уборочной машины без водителя работают студенты СибАДИ. Сейчас команда работает над вторым прототипом робота-уборщика. Его испытания начнутся в феврале, после чего начнётся серийный выпуск. Об этом сообщает сайт 12 канала.
Небольшая машина может работать зимой и летом в труднодоступных для большой техники местах: на тротуарах и пешеходных дорожках. Один оператор сможет управлять одновременно 3−5 машинами. Маленькая машина будет оснащена щёткой, дозатором для реагентов и баком для воды для уборки тротуаров летом.
Для внедрения разработки в массовое производство омские студенты выиграли два гранта, стали резидентами Фонда «Сколково», нашли партнёров и первых клиентов.
Ранее мы писали, что Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска пополняет парк спецтехники для уборки городских улиц на несколько миллионов рублей. Однако городу по-прежнему не хватает уборочной техники.