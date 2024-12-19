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В Александровске построят современный отель на 88 мест

Инвестиционный проект строительства получил статус «приоритетный».

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Александровске построят первый современный отель на 88 мест. Инвестиционный проект компании «Омега» 18 декабря получил статус «приоритетный» на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.

Гостиничный комплекс на площади 1,5 тыс. кв. метров включит кафе, паркинг на 10 машино-мест. Появление нового отеля в Александровске будет способствовать росту туристического потока и привлекательности региона, предоставит его гостям комфортабельные места для размещения и отдыха.

Объем инвестиций в проект составит 215 млн руб. строительство отеля планируют завершить в конце 2027 года.

В Перми на гостевом маршруте разместят зону дорожного сервиса. Зона многофункционального сервиса включит комплекс электрозарядных станций.

туризм и отдых