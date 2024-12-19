В Александровске построят современный отель на 88 мест

Гостиничный комплекс на площади 1,5 тыс. кв. метров включит кафе, паркинг на 10 машино-мест. Появление нового отеля в Александровске будет способствовать росту туристического потока и привлекательности региона, предоставит его гостям комфортабельные места для размещения и отдыха.