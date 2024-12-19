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На омский вокзал прибыл поезд Деда Мороза

В нашем городе состав волшебника пробудет до 16:30.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 декабря, на железнодорожный вокзал Омска прибыл поезд Деда Мороза. Гостей передвижной резиденции главного новогоднего волшебника ждет развлекательная праздничная программа, выступление кукольного театра, также в поезде есть сувенирная лавка, буфет и вагон-ресторан, где можно выпить чаю.

Прийти на перрон и посмотреть представление может любой желающий. А вот зайти в поезд можно только по билетам, которые жители города покупали заранее. Кроме того, без билета можно будет посетить и отдельные локации в поезде.

Волшебный состав пробудет в городе до 16:30, а затем отправится в Шадринск. В целом поезд Деда Мороза проедет через 60 населенных пунктов. Его маршрут завершится в Великом Устюге 11 января.