На омский вокзал прибыл поезд Деда Мороза

Сегодня, 18 декабря, на железнодорожный вокзал Омска прибыл поезд Деда Мороза. Гостей передвижной резиденции главного новогоднего волшебника ждет развлекательная праздничная программа, выступление кукольного театра, также в поезде есть сувенирная лавка, буфет и вагон-ресторан, где можно выпить чаю.
Прийти на перрон и посмотреть представление может любой желающий. А вот зайти в поезд можно только по билетам, которые жители города покупали заранее. Кроме того, без билета можно будет посетить и отдельные локации в поезде.
Волшебный состав пробудет в городе до 16:30, а затем отправится в Шадринск. В целом поезд Деда Мороза проедет через 60 населенных пунктов. Его маршрут завершится в Великом Устюге 11 января.