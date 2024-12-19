Штраф за незаконную рубку елок в Беларуси достигает 12 тысяч рублей. Подробности озвучили БелТА в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении.
В сообщении сказано, что физлицам незаконную рубку деревьев в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах предусматривается штраф в размере от 5 до 30 базовых величин, или от 200 до 1200 рублей (по состоянию на 19 декабря 2024 года).
Что касается индивидуальных предпринимателей, то для них штраф составит от 20 до 200 базовых величин, или от 800 до 8000 рублей. Для юрлиц — от 50 до 300 базовых величин, или от 2000 до 12 000 рублей. Также нарушителям необходимо будет оплатить и нанесенный ущерб в размере стоимости добытого дерева.
В организации обратили внимание на то, что до 7 января 2025 года государственная лесная охрана лесохозяйственных учреждений Минской области была переведена на усиленный режим работы. Главная цель состоит в контроле за соблюдением природоохранного законодательства на территории леса. Так, в частности, о пресечении незаконной порубки елей.
Уточняется, что мобильными группами чаще всего будут отрабатываться места произрастания хвойных молодняков через рейды. Кроме того, посты лесной охраны будут дежурить в съездах в лес вдоль автотрасс, а также неподалеку от населенных пунктов.
Сказано, что в местах произрастания молодняка сосен и елей наблюдение будет вестись более чем 300 камерами как фото, так и видеофиксации.
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