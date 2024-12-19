Штраф за незаконную рубку елок в Беларуси достигает 12 тысяч рублей

Что касается индивидуальных предпринимателей, то для них штраф составит от 20 до 200 базовых величин, или от 800 до 8000 рублей. Для юрлиц — от 50 до 300 базовых величин, или от 2000 до 12 000 рублей. Также нарушителям необходимо будет оплатить и нанесенный ущерб в размере стоимости добытого дерева.