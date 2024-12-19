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В нескольких областях Казахстана возобновили движение транспорта

19 декабря 2024 года в 06:00 на некоторых республиканских дорогах открыли автомобильное движение, передает DKnews.kz.

Источник: Tengrinews.kz

Актюбинская область:

  • участок автодороги Самара-Шымкент км 526−702 (граница ЗКО — п. Маржанбулак).
  • на участке автодороги «Актобе-Мартук-гр.РФ» км 23−99 (АЗС «Экоойл» — гр. РФ);
  • на участке автодороги «Самара-Шымкент» км 776−1240 (г. Актобе — гр. Кызылординской области).
  • на участке автодороги Актобе-Атырау-гр.РФ км 12−250 (г. Актобе-с. Карауылгельды).

Западно-Казахстанская область:

  • участок автодороги Самара-Шымкент км 272−526 (п. Барбастау — граница Актюбинской области).

Кызылординская область:

  • на участке автодороги «Самара-Шымкент» км 1240−1357 (гр. Актюбинской области — г. Аральск).