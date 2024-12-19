Новогодний городок откроется на площади Ленина в Хабаровске 22 декабря

Новогодний городок с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами откроется на площади Ленина в Хабаровске 22 декабря. Его оформление выполнено в классическом стиле, создающем атмосферу зимнего праздника для всей семьи. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Праздничное открытие городка начнется 22 декабря в 18 часов. На двадцатиметровой елке, украшенной золотыми звездами, зажгутся огни. Гостей ждут хороводы, конкурсы и подарки. В этом году в Хабаровском крае завершается Год семьи, поэтому программа и оформление площади направлены на создание атмосферы семейного Нового года», — рассказали в комитете по делам молодежи правительства края.
На площади установлено больше 20 арт-объектов: «Гора мандаринов», «Подарки», «Шишки», «Хлопушки». Здесь разместят три горки: две классические по 25 метров и уникальную с четырьмя выкатами, украшенную символами Хабаровского края, такими как Утес, памятник Муравьеву-Амурскому и колесо обозрения. В этом году на площади появятся восемь ледяных чаш — круглые снежные конструкции с небольшими углублениями в центре.
«Для оформления городка использовали больше 70 кубометров льда для создания ледовых фигур, около 1,2 километра гирлянд и больше 150 маленьких елочек, часть из которых нарядят в стилистике традиций муниципальных образований, чтобы показать культурное разнообразие региона. В этом году на аллее елок муниципалитетов впервые появится елочка подшефного Хабаровскому краю Дебальцево», — рассказали в комитете.
Спортивные эстафеты, парады сказочных персонажей, мастер-классы, хоккей на валенках и другие зимние забавы будут проходить на площади в январские праздники до 12 января.
С 22 декабря по 12 января на территории городка состоится ярмарка. Молодые предприниматели края представят сувениры, подарки, выпечку и согревающие напитки.