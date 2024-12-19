Новогодний городок откроется на площади Ленина в Хабаровске 22 декабря

На площади установлено больше 20 арт-объектов: «Гора мандаринов», «Подарки», «Шишки», «Хлопушки». Здесь разместят три горки: две классические по 25 метров и уникальную с четырьмя выкатами, украшенную символами Хабаровского края, такими как Утес, памятник Муравьеву-Амурскому и колесо обозрения. В этом году на площади появятся восемь ледяных чаш — круглые снежные конструкции с небольшими углублениями в центре.